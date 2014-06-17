Küçük Gizem'in katili, önce cinsel istismarda bulunmuş ardından benzin döküp yakmış!

Adana'da 6 yaşındaki Gizem Akdeniz'i kendisiyle evlenmeyen ablasından intikam almak için öldürdüğü ileri sürülen sanık hakkında hazırlanan iddianeme kabul edildi. Katil zanlısının Gizem'i "benzin dökerek diri diri yaktığı" bilgisinin yer aldığı iddianamede sanığın küçük kızı öldürmeden önce cinsel istismarda bulunduğu belirtildi.

Milliyet’te yer alan habere göre, Adana’nın Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde oturan Mustafa ve Hatice Akdeniz'in 4 çocuklarından en küçüğü olan 6 yaşındaki Gizem Akdeniz, 27 Nisan'da annesi Hatice Akdeniz pazara alış veriş yapmaya gidince kendisi de evlerinin yakınındaki parka oyun oynamaya gitti. Bu sırada babasının amcasının oğlu Süleyman Akdeniz (25) tarafından "Bizimkileri pikniğe götürdüm seni de pikniğe götüreceğim" diyerek kandırılıp kaçırıldı. Bu olaydan sonra aile kızının kaybolduğunu akşam üzeri fark ederek aramaya başlayıp polise haber verdi. Polis yaptığı araştırmada o gün kıza ulaşamadı. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği özel ekip oluşturdu. Yapılan araştırmalar sonucunda Süleyman Akdeniz'in kızı kaçırıp öldürdüğü belirlendi. Olaydan 1 gün sonra kızın cesedi bulundu. Akdeniz'in Kabasakal Mezarlığı arkasındaki Rüzgarlı Tepe'ye götürüp karnından bıçakla yaraladıktan sonra üzerine benzin döküp diri diri yakarak öldürdüğü belirlendi. Akdeniz bu olaydan sonra yakalanıp adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Akdeniz cezaevindeyken onunla ilgili hazırlanıp Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi.

Mahkemenin davanın güvenlik gerekçesiyle başka ilde yapılması için Adalet Bakanlığı'na yaptığı başvuruya henüz cevap verilmezken davanın iddianamesinde, katil zanlısı Akdeniz'e piknikteki ailesinin nerede olduğunu sorduktan sonra, "Niçin beni buraya getirdin?" dediği belirtildi.

Akdeniz'in kucağında getirdiği yerde Gizem'in 'şaka' niyetine elini ve ayaklarını bağladığı ağzına da bant yapıştırdığı belirtilen iddianamede, küçük kızın vahşice öldürülme anı da şöyle anlatıldı: "Gizem'in ellerini havaya kaldırmasını istedi. Gizem ellerini havaya kaldırınca üzerinde bulunan elbisesini Gizem'e tutturdu. Bu halde elindeki bıçağı gözlerini kapatarak karın bölgesine bir defa vurdu. Gizem bağırmaya başladı, önce yere oturup kalktı, bir iki adım attıktan sonra yere düştü. Süleyman, Gizem'i yakmak için petrolden aldığı benzini almak için aracın yanına gidip geldi. Yerde yatmakta olan henüz ölmemiş olan Gizem'in üzerine benzini döktü, peşinden de kibritle benzini ateşe verdi. Gizem yanmaya başladı. Can acısıyla Gizem bağırarak çığlık attı. Bağırmaları duyan Süleyman aracın yanına itti. 20-25 dakika aracın yanında durdu. Daha sonra olay yerini terk etti"

Cinsel istismarda bulunmuş

Yakalanıp tutuklandığında, "Gizem'e karşı herhangi bir cinsel davranışta bulunmadım. Herhangi bir tecavüz girişimim olmadı" diyen katil zanlısı Akdeniz'in küçük kıza cinsel istismarda da bulunduğu da iddianamedeki detaylardan ortaya çıktı.

Adli Tıp Kurumu Adana Morg İhtisas Dairesi'nin otopsi raporunun dış muayene kısmında, Gizem'in genital muayenesinde 1 santimetre uzunluğunda hafif ekimoz bulunan yüzeysel laserasyona rastlandığı belirtildi. Biyoloji İhtisas Dairesi'nin raporunda ise Gizem'den alınan 5 sürüntüde sperm hücresi görülmediği ifade edilen iddianamede, "Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı'nın uzmanlık raporunun sonuç bölümünde bildirilen bulgular ve vücut sıvısı örneklerinin meni olmadığı bildirilmiş ise de, genital bölgede labium iç kısımda tespit edilen laserasyonun şüpheli tarafından meydana getirilmesi nedeniyle şüpheli Süleyman Akdeniz'in, Gizem'i bıçaklayıp yakmadan önce Gizem'e karşı cinsel istismar suçunu işlediği anlaşılmıştır" denildi.

İddianameyi hazırlayan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çömük, katil zanlısı Akdeniz'in 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme, çocuğun cinsel istismarı, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiyi cinsel amaçla hile ile hürriyetinden yoksun kılma' suçlarını işlediğini belirtti.

Savcı, Akdeniz'in 'Cinayetten' ağırlaştırılmış müebbet, 'cinsel istismardan' 12 yıl, 'hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 14 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.