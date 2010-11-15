-MİHRİMAH SULTAN CAMİSİ İBADETE AÇILDI İSTANBUL (A.A) - 15.11.2010 - Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle, kızı Mihrimah Sultan için 3 yılda yaptırdığı Edirnekapı'daki Mihrimah Sultan Camisi, 11 yıl aradan sonra kapılarını ibadet için yeniden açtı. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı İstanbul'un Karagümrük semtinin, Edirnekapı bölümündeki surların hemen yanında bulunan Mihrimah Sultan Camisi, Kanuni Sultan Süleyman'ın emri ile kızı Mihrimah Sultan için yaptırıldı. Marmara depreminde büyük hasar gören Mihrimah Sultan Camisi'nin restorasyonu için Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1998 yılında yapılan ihale sonucunda 12 Mart 1999'da yer teslimi yapıldı. Restorasyon kapsamında statik açıdan tehlike arz eden caminin minaresi sökülerek bozuk ve eksik kısımlardaki sorunlar giderilip yeniden inşa edildi. Yapılan zemin etütleri sonucunda kuyu temellerin yapılmasına karar verilerek, külliyenin oturduğu arazi kuyu temel sistemiyle perdelenerek güvence altına alındı. Caminin iç kısmındaki kalem işi bezemeler özgünlüğü kontrol edilerek aslına uygun olarak elden geçirildi. Caminin ana kubbesini mihrap cephesinde taşıyan kemerde oluşan çatlakların onarımı yapılarak depremde oluşan bozulmanın daha da ilerlemesini önlemek için mihrap cephesindeki kemer ve duvarı desteklemek amacıyla yapılan çelik konstrüksiyon kaldırıldı. Cami kubbelerindeki ve çatı yüzeyindeki eski kurşun kaplamalar söküldü. Çimento sıvalı yüzeyler tuğla tabakaya zarar vermeden arındırılarak kubbe ve çatı yüzeylerine önce horasan harcı ile sıva yapıldı ve daha sonra da çamur sıva uygulandı. Bu işlemlerin ardından kubbeler ve çatı yüzeyleri yeniden kurşun ile kaplanarak özgün koşullarına getirildi. Cami içindeki altın varaklar temizlenerek, dışlık ve içlik pencereler onarıldı. Dışlık pencereler paslanmaz çelik ve donatı şişe dibi yuvarlak camlar kullanılarak üretildi. Cami zeminindeki altıgen tuğlaların yenilenmesi ardından, iç ve dış cephe yüzeylerde, sütunlarda, korkuluklarda, mermer sövelerde, demir lokmalı parmaklıklarda gergilerde ve minberde temizlik yapıldı. Temizlenen derz işleri tamamlanan cami dış cephelerine ve dışlık pencerelerine su itici uygulandı. Kubbelere yeni mermer alemler takıldı.