Mihraç Ural'ın örgütünden açıklama: İrtibatımız kesildi

Suriye Mukavemeti – Liva İskenderun Halk Kurtuluş Cephesi'nin lideri Mihraç Ural'ın örgütünden ilk açıklama geldi. Örgüt, Ural'dan 27 Mart'tan beri haber alamadıklarını, irtibatlarının kesildiğini, ölüp ölmediğine dair herhangi bir bilgiyi teyit edemediklerini duyurdu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, geçen hafta Esad'a karşı savaşan Ahrar uş-Şam bir açıklama yaparak Mihraç Ural'ı öldürdüklerini açıkladı. Anadolu Ajansı da istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberinde, Ural'ın öldürüldüğünün teyit edildiğini bildirmişti.

Bu haberlerin yayınlanmaya başladığı 27 Mart gününden beri ise Ural'ın yaşadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Önceki gün ise Ural'ın yönettiği Suriye Mukavemeti – Liva İskenderun Halk Kurtuluş Cephesi ilk defa bir açıklama yaparak Ali Keyyali kod adlı Mihraç Ural'dan 27 Mart gününden beri haber alamadıklarını ve irtibatın kesildiğini duyurdu.

Örgüt açıklamasında "Onunla olan iletişim kanalları da kapanmış bulunmaktadır" dedi. Ural'ın ölüp ölmediğine dair herhangi bir bilginin teyit edilmediğini de açıklayan örgüt, saldırılarının devam edeceğini de duyurdu.