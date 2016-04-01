AA: Mihraç Ural'ın öldüğü doğrulandı

Anadolu Ajansı'nın geçtiği haberde, güvenlik kaynaklarının Mihraç Ural'ın öldüğünü doğruladığı duyuruldu.

THKP-C’nin bir kolu olan Acilcilerin lideri Mihraç Ural’ın Suriye'de öldürüldüğü iddiasının doğrulandığı belirtiliyor.

AA'nın geçtiği haberde, "Güvenlik kaynakları, Suriye iç savaşında Esad rejimine hizmet eden milis güçlerin komutanlarından Mihraç Ural’ın, muhaliflerin saldırısında öldüğünü doğruladı" dendi.

AA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre; Suriye-Türkiye sınırındaki Lazkiye vilayetinde 29 Mart akşamı, rejim güçlerinin karargah olarak kullandıkları bir noktayı gözetleyen muhalif güçler, buraya bir konvoyun yeni asker ve milisler getirmesinin ardından durum değerlendirmesi yaptı.

Karargaha giren çıkanlar arasında Ural’ın ve bazı rejim komutanlarının da olduğunun tespit edilmesi üzerine, saldırı kararı aldılar. Muhalifler, karargaha 120 ve 90 milimetrelik toplarla yoğun bir saldırı gerçekleştirdi.

Bölgeye kısa sürede ambulanslar geldi ve hastanaye çok sayıda ölü ve yaralı sevk edildi. Hastane kaynaklarından yapılan kontrollerde, getirilenler arasında bulunan Ural’ın öldüğü kesinlik kazandı.

Lazkiye'de toprağa verildi

Ural, ertesi gün eşinin memleketi olan Lazkiye’nin Kardaha ilçesinde defnedildi.

Esad rejimine hizmet eden milislerin komutanı Ural, Suriye’nin Türkiye’ye sınır Lazkiye vilayetinde, Hatay'ın Yayladağı ilçesinin karşısında kalan ve Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Bayırbucak bölgesindeki faaliyetleriyle biliniyordu. Gerek Ural'a bağlı milislerin gerek diğer rejim güçlerinin Türkmendağı’ndaki muhaliflere saldırıları Rusya’nın 30 Eylül 2015’te iç savaşa katılmasından sonra hava desteği avantajıyla tırmanmıştı.

Türkmendağı mıntıkasına büyük ölçüde Türkmen gruplardan oluşan silahlı muhalif gruplar hakimken, denge rejim güçleri lehine dönmüştü. Bölgenin ovalık kesimini kontrol eden Esad rejimine bağlı milis güçler Türkmendağı’nı da büyük ölçüde ele geçirmişti. Hatay'ın Yayladağı sınır kapısının karşısında Keseb ve deniz kıyısındaki Basit köylerinin bulunduğu ovalık alan, Ural'ın elebaşı olduğu Suriye Direniş Örgütü'nün (Mukaveme Suriye) hakimiyetinde.