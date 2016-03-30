AA: Reyhanlı saldırısı sanığı Mihraç Ural'ın öldürüldüğü iddia edildi

Anadolu Ajansı (AA), 2013'te Reyhanlı'da 52 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının sanığı Mihraç Ural'ın Suriye'de Lazkiye'de hayatını kaybettiğinin iddia edildildiğini duyurdu. Ahrar’uş Şam Askeri Sözcüsü Ebu Yusuf el-Muhacir'in AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Peygamber Yunus Tepesi’nden geçen rejim konvoyunu toplarla vurduk. Bir süre sonra ambulanslar bölgeye geldi. 2 saat sonra Lazkiye merkezdeki kaynaklarımızın bize bildirdiğine göre bazı rejim ve Rus subayları ile Ali Keyyali yani Mihraç Ural da bu saldırıda öldü” ifadelerine yer verdi.

Al Jazeera Arapça'da geçen ilk haberde Mukaveme Suriyyi Örgütü'nün lideri olduğu belirtilen Mihraç Ural'ın, Suriye'nin Tedmur kentinde öldüğü iddia edilmişti. Al Jazeera, konuyla ilgili ikinci haberde Ural'ın Lazkiye'de öldürüldüğünü iddia etmişti. Kanala telefonla bağlanan Ahrar u Şam askeri sözcüsü Ebu Yusuf Muhacir, "Hazreti Yunus Dağı'nda bir hareketlilik tespit ettiklerini, bu bölgede Mukaveme Suriye örgütüne ait araçları gördükten sonra havan saldırısı düzenlediklerini" söyledi. Sözcü, hedefleri tam isabetle vurduklarını savunurken, saldırı sonrasında bölgeye çok sayıda ambulansın geldiğini ve yaralıları taşıdığını anlattı. Muhacir daha sonra Lazkiye'deki hastane kaynaklarından örgüt lideri Mihraç Ural'ın da ölenlerin arasında olduğu bilgisini aldıklarını ifade etti.