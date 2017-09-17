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Kültür-Sanat

Mihai Eminescu Akademisi Onur Üyeliği Ataol Behramoğlu'na verildi

Prof. Diaconescu, yaşamının en önemli anlarından birini yaşamakta olduğunu belirtti

17 Eylül 2017 18:41

Uluslararası Mihai Eminescu Şiir Festivali açılış töreninde Büyük Romen şairin adını taşıyan uluslararası akademiye iki onur üyeliklerinden biri şair Ataol Behramoğlu'na, ikinci üyelik ise Romen opera sanatçısı dünyaca ünlü soprano Mariana Nicolasco'ya verildi.

Akademi başkanı, şair, akademisyen Prof. Dr. Ion Diaconescu'nun övücü tanıtım konuşması sonrasında üyelik plaketi ve madalyasını almak üzere sahneye gelen Ataol Behramoğlu, Romanya'dan ve başka ülkelerden elliye yakın şairin bulunduğu salonda yaptığı konuşmada "yaşamının en önemli anlarından birini yaşamakta olduğunu" belirterek "bu onurun kendisine aynı zamanda iki ülke arasında bir edebiyat ve kültür elçisi olma sorumluluğunu da yüklediğini ve bundan dolayı çok mutlu olduğunu" söyledi.

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