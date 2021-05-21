Miguel Angel Silvestre’den Hande Erçel’e yanıt

Sense8 dizisiyle yıldızı parlayan İspanyol oyuncu Miguel Angel Silvestre kendisiyle çalışmak isteyen Hande Erçel'e "Haydi hayallerimizi gerçekleştirelim" şeklinde yanıt verdi.

Kerem Bursin ile birliktelik yaşayan Hande Erçel'e Miguel Angel Silvestre'den yanıt geldi.

Silvestre, Erçel’in fotoğrafını 4 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaşıp, “Canım Hande, haydi hayallerimizi gerçekleştirelim. Ben de seninle çalışmayı isterim” karşılığını verdi.

Erçel, Sense8 dizisinin yıldızı İspanyol oyuncu Miguel Angel Silvestre ile çalışmak istediğini söylemişti.