Migros'ta ortaklık imzaları atıldı

Anadolu Endüstri Holding ile BC Partners'a bağlı Moonlight Capitals hisse alım satım anlaşmasını noktaladı. Anlaşma sonucunda BC Partners ve Anadolu Endüstri Holding Migros'ta eşit ortak oldu.

Hürriyet'in haberine göre, Anadolu Grubu 2014’ü sürpriz bir şekilde Migros’un devam eden satış sürecini tamamlayarak bitirdi. Anadolu Grubu Başkanı Tuncay Özilhan geçen hafta, ekim ayından bu yana Migros’un ana hissedarı BC Partners ile bağlayıcı olamayan ön anlaşma kapsamında yürüttükleri görüşmelerin 2015 Ocak ayından sonraki bir sürece uzayabileceğini açıklamıştı. Özilhan, “Migros’ta incelemeler çok detaylı bir şekilde devam ediyor. Ancak işlemler düşündüğümüzden uzun sürüyor, 2014 sonunu hedefliyorduk ama süreç uzayabilir, önümüzdeki ocak, şubata sarkabilir” demişti.

Ancak dün Migros’tan Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama ile taraflar arasında anlaşma sağlandığı ve imzaların atıldığı duyuruldu.

KAP’a yapılan açıklamada Anadolu Endüstri Holding’in 2 Ekim 2014’te Migros’un yüzde 40.25 hissesini almak üzere İngiliz BC Partners ile yaptığı ön anlaşmanın tamamlandığı duyuruldu. Hisse devri, ilgili kurumlardan alınacak izinlerin ardından gerçekleşecek.

Pay fiyatı 26 TL

Taraflar arasında imzalanan sözleşmeye göre, hisse satışı nedeniyle BC Partners'a ödenecek tutarın hesaplanmasında daha önce açıklandığı üzere bir adet Migros pay fiyatı 26 TL'ye denk gelecek şekilde hareket edilecek. Gerekli izinlerin alınmasını takiben pay devirleri tamamlandığında, Migros'un yüzde 50 hissesine sahip olacak olan MH Perakendecilik'in yüzde 80.5 oranındaki hissesi Anadolu Grubu tarafından, yüzde 19.5 oranındaki hissesi ise BC Partners tarafından kontrol edilen Moonlight Capital tarafından sahip olunacak.

Migros'un geri kalan paylarının yüzde 30.5'ine Moonlight Capital sahip olacak, kalan yüzde 19.5 hisse ise halka açık paylardan oluşacak.

Eşit ortaklık ilkesi

BC Partners böylelikle iştirakleri Moonlight Capital ve MH Perakendecilik vasıtasıyla Migros hisselerinin yüzde 40.25'ini kontrol edecek. Sözkonusu satın alma işlemlerinin tamamlanması sonrasında, belirli şartlar ve süre dahilinde, Migros'un yönetim kontrolü AEH ve BC Partners tarafından eşit olarak paylaşılacak. Bununla birlikte, Moonlight Capital'ın MH Perakendecilik'in yüzde 19.5 oranındaki hisse payına ilişkin olarak, pay devrini takiben 24 ay sonrasında, en çok 30. ay bitene kadar gerçekleştirilmek üzere söz konusu hisseleri Moonlight Capital'ın "satma hakkı" ve AEH'nin ise "satın alma hakkı" bulunuyor.

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özilhan, Migros'un yüzde 40.25 hissesi için teklif vermesiyle ilgili ilk kez konuştu. Özilhan "Bu girişimimiz sektörde büyüme stratejisi olarak okunmalı" dedi.