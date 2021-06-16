Migros, medya şirketi kuracağını açıkladı

Migros, Mimeda Medya Platform adında kuruluş sermayesine sahip yeni bir medya şirketi kurma kararı verdi.

Migros’un yüzde 100 bağlı ortaklığı olacak olan Mimeda Medya Platform’un nakden ödenecek kuruluş sermayesi 1,5 milyon lira olacak.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimizin sahip olduğu medya varlıklarını tüm reklam verenlere daha etkin bir şekilde ulaştırabilmek ve veri bazlı pazarlama aktivitelerimizin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla, Mimeda Medya Platform A.Ş. unvanlı yeni bir medya şirketi kurulmasına karar verilmiştir. Söz konusu şirket Migros Ticaret A.Ş. (IS:MGROS)'nin %100 bağlı ortaklığı olacak olup, nakden ödenecek olan kuruluş sermayesi ise 1.500.000 TL olacaktır" dendi.