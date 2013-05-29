Migren ve depresyon beyni küçültüyor

ABD’de yapılan araştırma, migren ve depresyondan şikayetçi olan insanların beyin hacimlerinin daha küçük olduğu ortaya koydu. Araştırmaya göre her iki rahatsızlığa sahip olan insanların beyinlerinin diğer insanlara kıyasla 19.2 milimetre daha küçük.

Maryland eyaletinde bulunan Ulusal Yaşlanma Enstitüsü’nden Dr. Larus S. Gudmundsson’un başını çektiği araştırma ekibi, hem migren hem de depresyonu bulunan kişilerin, bu hastalıklardan sadece birisini bulunduran kişilere kıyasla ‘spesifik bir grubu temsil ediyor olabileceğini ve bu nedenle daha farklı bir tedavi almaları gerekebileceği’ belirtti.

Cbsnews sitesinin haberine göre, araştırmacılar 1967 ve 1991 yılları arasında migreni olup olmadığı belirlenen, ortalama 51 yaşındaki yaklaşık 4 bin 300 kişi hakkında veri topladı. Aynı insanların 2002 ve 2006 yılları arasında ortalama yaşları 76 iken depresyonda olup olmadıkları tespit edildi ve MRI (manyetik rezonans görüntüleme) beyin taramaları yapıldı. Araştırmaya katılan bu grupta 37 kişinin hem migren hem depresyon problemi varken, 2 bin 700’den fazla insanda ikisi de yoktu.

Sadece migreni veya depresyonu olan kişilerle, ikisi de olmayan kişilerin beyinlerinin boyutunda bir fark görülmezken, hem migrene hem depresyona sahip 37 deneğin beyin dokularının hacmiyse migren veya depresyonu olmayan ortalama insan beyninden 19.2 milimetre daha küçük çıktı.



Birçok etken olabilir



ntvmsnbc'de yer alan habere göre, alınan sonucun nedeni tam olarak açıklanamazken, ‘migren ve depresyonun getirdiği ağrı, beyin iltihaplanması, genetik özellikler ile sosyal ve ekonomik faktörlerin, beyin hacmini etkiliyor olabileceği’ belirtildi.

Sonuçların bir diğer açıklaması ise beyin hacmi küçük insanların hem migren hem depresyona daha yakın olması olarak ifade edildi. Gudmundsson’a göre, elde edilen bulguların açıklanması için deneklerin kaç yaşında migren ve depresyona yakalandığı ve beyinlerinin hacminin zamanla nasıl değiştiği bilinmeli.

Hastalık Kontrolü ve Önleme Merkezi’nin 2009 yılına ait verileri, Amerikalıların yüzde 16’sı migren ve ciddi baş ağrısı çektiğini ortaya koymuştu.