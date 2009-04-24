Migren en çok kimi vuruyor?

Uzmanlar, takıntılı ve mükemmeliyetçi kişiliklerde migrene daha sık rastlandığını söylüyor.



Migren hastalığının daha çok kadınlarda görüldüğünü, migrenlilerin titiz olduklarına dikkat çeken uzmanlar, "İnsanlar migreni tedavisi mümkün olmayan bir hastalık olarak görüyor. Oysa migren tedavisinde çok başarılı sonuçlar alınıyor" uyarısında bulunuyor.



Nöroloji Uzmanı Dr. Ali Özkan, takıntılı ve mükemmeliyetçi kişiliklerde migrene daha sık rastlandığını kaydetti. "Migren hastaları baş ağrısı atakları nedeniyle ayda birkaç kez işe gelemeyebilirler, ancak işlerini mükemmel bir şekilde yaparlar. Aynı şekilde tedavilerini de çok iyi takip ederler, doktor sözü dinlerler" diyen Dr. Özkan, ağrı olunca hastalara sessiz ve karanlık bir odada dinlenmelerini önerdiklerini kaydetti.



Uzm. Dr. Ali Özkan, eskiden sıradan bir baş ağrısı olarak görülen migren ağrısının, başlı başına nörolojik bir hastalık olduğunun artık kabul edildiğini söyledi. Özkan, migren ağrısına beynimizin yüzeyindeki damarların genişleyip daralması ve çevre dokulardaki ödemin yol açtığını vurgulayarak, "Başlıca karakteristik özelliği belirli aralıklarla gelmesidir. Genç ve orta yaş grubunda yüzde 20'ler gibi yüksek bir oranda görülür. Genç ve erişkin hastalığı olarak kabul edilen migren krizleri 45-50 yaşlarına kadar sürebilir. Ağrı 4 ile 72 saat arası devam edebilir. Migren hastalarının büyük bir kısmının ortak özellikleri; aşırı titiz, sinirli, çok dikkatli, zihni sürekli çalışan, duygusal insanlar olmalarıdır" diye konuştu.



Nöroloji Uzmanı Dr. Ali Özkan, migrenin belirtilerini şöyle sıraladı:



- Başın bir yarısında ve göz oyuluyor gibi zonklayarak seyreder.

- Şakak ve ense ağrısı çoğu vakada karakteristiktir.

- Ağrı öncesi veya sonrası bulantı, kusma, ışığa ve sese tahammülsüzlük olabilir.

- Hastanın huzuru kaçar ve rengi solabilir.

- Alın ve yüze yayılan ağrı nedeni ile sıklıkla sinüzitle karıştırılır.

- Krizlerin bir kısmında ağrı başlamadan önce (parlak ışık çakmaları, zikzak görüntüler, el-yüz ve kollarda hissedilen iğnelenmeler, uyuşma gibi) şikayetler olabilir.

- Baş ağrısını bazı hastalar; geriyor, çekiyor, yanıyor, sızlıyor, sıkışıyor, üşüyor, kaşınıyor, burgu ile oyuluyor, bıçak saplanıyor gibi değişik şekilde anlatmaya çalışır.

- Bazı hastalar ağrının geleceğini saatler önce anlayabilirken, bazen de birden bire şiddetli bir ağrı krizi ile kişinin hayatı alt üst olabilir.

