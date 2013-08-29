Migren beynin yapısını değiştiriyor mu?

Danimarkalı araştırmacılar tarafından yapılan bir incelemeye göre, migren olan ve olmayan insanların beyin bölgelerinde yapısal farklılıklar var.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Nöroloji dergisinde yayınlanan 20 ayrı çalışmanın analizi, beynin beyaz maddesinde değişiklikler ve küçük lezyonlar gösterdi. Ancak, farklılıkların nedeni ve etkileri açık değil.

Uzmanlar bulgularını açıklamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kopenhag Üniversitesi'nden Dr. Messoud Ashina şunları söyledi: "Bir nörolog olarak 'bu benim beynime zararlı mı?' diye soran pek çok migren hastası görmekteyim"

Migren hastalarının beyinlerinde yapılan MRI taramalarını inceleyen Dr. Ashina "Migren yapısal değişiklikler ile ilişkilidir ama nasıl ve neden bilmiyoruz" dedi.

İnceleme, migren hastalarında migren olmayanlara nazaran daha fazla "beyaz madde anormallikleri" ve mini inme benzeri lezyonlar olduğunu gösterdi.

Özellikle "aura" belirtileri deneyimi olanlarda bu durum iyice belirgin.

İngiliz Baş ağrısı Çalışmaları Derneği Başkanı Dr. Fayyaz Ahmed de şunları söyledi: "uzun süreli çalışmalar olmadığı sürece, migren hastalarının beyninde yüksek yapısal ya da işlevsel sorun riski olduğunu söylemek için çok erken."