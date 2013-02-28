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Sağlık

Midyedeki yapışkan madde çocuk düşüklerini önlüyor

Herbert Waite İnsan vücudu tarafından tölere edilebilir bir madde olan bu yapışkana bir kaç değişik madde eklenirse çok güçlü bir yapışkan elde edilebilir

28 Şubat 2013 13:07

Yapılan araştırmalar sonucunda midyenin kayalara tutunmasını sağlayan madde, yaraların iyileştirilmesi ve çocuk düşüklerine karşı kullanılacak.

Suya dayanıklı bu yapışkanların sırrı sayesinde bilim adamları, diyabet hastalarında iç organlara eklenen insülinli yüzeylerin yapıştırılmasına yardımcı olacak. hurriyet.com'da yer alan habere göre midyelerdeki bu yapışkanlar, yetişkin bir insanın ağırlığını bile kaldırabilecek kadar güçlü.
 
Santa Barbara Üniversitesi'nden Profesör Herbert Waite bu yapışkanın, Parkinson hastalığının tedavisinde de kullanılan dopa ismi verilen bir madde olduğunu belirtti. Waite: "İnsan vücudu tarafından tölere edilebilir bir madde olan bu yapışkana bir kaç değişik madde eklenirse çok güçlü bir yapışkan elde edilebilir." ifadelerini kullandı.

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