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Eğitim

Midyat Kaymakamı, öğrencilerle buluştu

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Midyat ilçesi Kaymakamı Hüseyin Tekin, dezavantajlı bölgelerde eğitim gören 80 başarılı öğrenci ile kahvaltıda buluştu

20 Mart 2018 14:58

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Midyat ilçesi Kaymakamı Hüseyin Tekin, dezavantajlı bölgelerde eğitim gören 80 başarılı öğrenci ile kahvaltıda buluştu.
Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin ve ilçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, öğrencilerin sosyal yönünü geliştirmek, okul motivasyonlarını arttırmak ve başarıyı teşvik etmek amacıyla dezavantajlı 5 kırsal mahallelerde bulunan ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretim gören 80 başarılı öğrenci ve rehber öğretmenleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Hüseyin Tekin, bütün çocukların özel olduğunu belirterek, \"Bizim için bütün çocuklarımız özeldir, bazıları biraz daha fazla özeldir. Bugün biraz daha fazla özel olan çocuklarımızı davet ettik buraya. Kendileriyle alakalı burada okullarımızdaki rehber öğretmenlerimiz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Kaymakamlığımızın maddi destekleri neticesinde bir organizasyon gerçekleştirdik. Güzel bir etkinlik. Bunlar ilerleyen zamanlarda iyi bir anne baba olacaklar, iyi bir vatandaş olacaklar, iyi bir kamu görevlisi olacaklar, iyi bir çalışan olacaklar. En önemlisi iyi bir vatandaş olacaklar. Onun için ben bu organizasyonda emeği geçen bütün eğitimcilerimize, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze canı gönülden teşekkür ediyorum\" dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay ise \"Çocuklarımızın dünyasına vakıf olan, öğrencilerimiz ile birebir ilgilenen arkadaşlarımız, kendilerince özel hissettikleri öğrencimizi bir araya getirdiler, burada onları mutlu ettiler, birbirleriyle kaynaşmalarına vesile oldular\" diye konuştu.
Öğrenciler ise ilk defa böyle bir etkinliğe katıldıklarını, bundan dolayı çok sevindiklerini belirterek, Kaymakam Hüseyin Tekin\'e teşekkür etti.

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