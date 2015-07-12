Midyat Kaymakamı, 'Devlete ulaşamamanın ne anlama geldiğini iyi bilirim' dedi, cep numarasını paylaştı

Mardin’in Midyat İlçesi Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, ihtiyacı olan ve yardım isteyenlerin kendisine rahatlıkla ulaşmaları için Kaymakamlığın resmi internet sitesine cep telefonu numarısını yazdı. Kaymakam Bingöl, "Ben Erzurum Hınıs’ta 5 inekle 5 çocuğunu okutan annenin oğluyum. Devlete ulaşamamanın ne anlama geldiğini iyi bilen biriyim" dedi.

Tarihi Midyat İlçesi’nde yaklaşık 3 yıldır görev yapan Kaymakam Oğuzhan Bingöl, bölgede bir ilki gerçekleştirerek Kaymakamlığın resmi internet sitesine kendisine ait özel cep telefonu numarasını da yazdı. Asli görevlerinin vatandaşa hizmet olduğunu ve 8 yıldır bölgede görev yaptığını söyleyen Kaymakam Bingöl, "Ben Erzurum Hınıs’ta bir annenin bin bir güçlük ile 5 inekle okuttuğu 5 çocuktan biriyim. Ben hiçbir zaman bölgedeki göreve şark ya da zorunlu hizmet gözüyle bakmadım, bakamam. Zor durumlarda devlete ulaşamamanın ne olduğu iyi bilirim. İhtiyacı olan vatandaş bana istediği zaman ulaşsın diye telefonu yazdım. Bunu da normal bir uygulama olarak görüyorum" diye konuştu.



Midyat Kaymakamı Bingöl, telefon numarasını internet sitesine yazmasından sonra kendisini kimlerin daha çok aradığı ile ilgili bir soruya ise "Telefon numaramı zaten ağalar, paşalar biliyordur. Ama asıl olan bir garibanın bilmesi ve başı sıkıştığında aramasıdır. Benim amacım o vatandaş arasın diye oraya yazdım. Bazen arayanlar Kaymakam olduğuma inanmıyorlar ya da sohbet ettikten sonra teşekkür edip kapatıyorlar" dedi.