Midibüs devrildi: 1 ölü 12 yaralı!

Sarıyer Zekeriyaköy’de, piknikçileri taşıyan midibüsün takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2’si ağır 12 kişi de yaralandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, kaza, saat 15.30 sıralarında Bahçeköy-Zekeriyaköy Orman Yolu Varyant mevkiinde meydana geldi. Esenler'den Zekeriyaköy’e pikniğe gidenleri taşıyan 34 EE 419 plakalı midibüs, yokuştan inerken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptıktan sonra takla atarak devrildi.



Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü. Ters dönen midibüste yaralananların yardımına önce yoldan geçen vatandaşlar koştu.

Daha sonra olay yerine itfaiye ekipleri ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Midibüsteki yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan bir kadının kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Tedavi altına alınan 12 yaralıdan 2’sinin durumun da ağır olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Çevre sakinleri, aynı yolda çok sık kaza yaşandığını belirterek, yetkililerin önlem almasını istedi.