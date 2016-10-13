Mide küçültme ameliyatının ardından verdiği mücadeleyi kaybetti

Sakarya'da boşandığı eşine kızıp mide ameliyatı olduktan sonra mide kanaması geçirip, felç olan 27 yaşındaki Ebru Çoban, bir yıldır verdiği yaşam mücadelesini kaybederek, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Pamukova İlçesi’nde yaşayan Ebru Çoban, Fatih S. ile 8 yıl önce evlenerek İzmir’e yerleşti. Evlendiğinde 110 kilo olan, ilerleyen yıllarda 145 kiloya ulaşan Ebru Çoban ile eşi Fatih S., çocukları da olmayınca sorunlar yaşamaya başladı. Çift, 2 yıl önce boşandı. Boşandığı eşinin kilolarını sorun etmesine kızan Ebru Çoban, geçen yıl Ankara Dışkapı Hastanesi’nde mide küçültme ameliyatı oldu. Ameliyattan 15 gün sonra mide kanaması geçiren Ebru Çoban’ın beynine pıhtı atması sonucu sol tarafı felç oldu.

Yatağa bağımlı yaşayan Ebru Çoban 70 kiloya düşünce, Adapazarı Toyotasa Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Ebru Çoban, İzmit’te bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Tedavisi süren Çoban, bugün doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamadı.