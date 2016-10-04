Mide küçültme ameliyatı oldu, şimdi yaşam mücadelesi veriyor

Sakarya'da, aşırı kiloları ve çocuklarının olmaması nedeniyle eşiyle arası bozulan ve bu nedenle 2 yıl önce eşinden boşanan Ebru Çoban, mide küçültme ameliyatı olduktan sonra mide kanaması geçirdi. Beynine pıhtı atması sonucu felç geçiren Ebru Çoban, 145 kilodan 70 kiloya düşerken, 1 yıldır yaşam mücadelesi veriyor.

Cumhuriyet’te yer alan haber göre, Sakarya’nın Pamukova İlçesi'nde oturan 27 yaşındaki Ebru Çoban, 8 yıl önce Fatih S. ile evlenerek İzmir'e yerleşti. Evlendiğinde 110 kilo olan Ebru Çoban kiloları ve çocuk sahibi olamaması nedeniyle sorunlar yaşadığı eşinden 2 yıl önce boşandı. 145 kiloya ulaşan ve eşinin kilolarını sorun etmesini içerleyen Ebru Çoban, geçen yıl Ankara Dışkapı Hastanesi'nde mide küçültme ameliyatı oldu. Ameliyattan yaklaşık 15 gün sonra mide kanaması geçirmesi sonucu beynine pıhtı atan Ebru Çoban'ın sol tarafına felç indi. Ebru Çoban yatağa bağımlı yaşarken, Adapazarı Toyotasa Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 70 kiloya düşen Ebru Çoban'a ilaç tedavisi uygulanıyor.

Ebru Çoban'ın kız kardeşi Pınar Cenik, "Ablamın çocuğu olmayınca eşi sürekli olarak onunla alay etti. Evlilikleri 2 yıl kadar önce sona erdi. Ablam ayrıldığı eşine öfkelenip Ankara Dışkapı Hastanesi'nde bir yıl önce mide küçültme ameliyatı oldu. Ameliyattan 15 gün sonra mide kanaması geçirince beynine pıhtı attı ve sol tarafına felç indi. Ablam o zamanda bu yana tedavi görüyor" dedi.