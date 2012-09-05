T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Mide kanserine mikroskop engeli

Amerika’da ve Avrupa’da 400’den fazla merkezde kullanılan Cellvizio mikroskobu, sindirim sistemindeki en küçük değişikliği hücre bazında gösterebiliyor

05 Eylül 2012 18:52

 

Dünyanın en küçük mikroskobu Cellvizio, normal hücrelerden kanserli hücrelere giden yolu adım adım izleyerek kanser öncüsü lezyonların erken evrede yakalanmasını sağlıyor.
 
Amerika’da ve Avrupa’da 400’den fazla merkezde kullanılan Cellvizio mikroskobu, sindirim sistemindeki en küçük değişikliği hücre bazında gösterebiliyor.
 
Cellvizio, gerekli durumlarda hastaya ayni seansta müdahale edilmesine ve bazı durumlarda biyopsi sonucunu beklemeye gerek kalmadan teşhis konulmasına olanak sağlıyor.
 
Cellvizio, Türkiye'de ilk kez 70 yaşındaki bir kadına uygulandı. Gastroentereloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Şentürk; ''Hastanın yemek borusunda yutma zorluğuna yol açan bir lezyon vardı. Cellvizio ile sindirim siteminde yapılan incelemede hücrelerinde bir değişim olmadığı, gastrit ve reflü olduğu ortaya çıktı'' dedi.
 
Prof. Hakan Şentürk, bu teknoloji ile normalde biyopsi ile alınıp değerlendirilebilen dokuların tamamen görünüşle ayırt etmenin mümkün olabildiğini vurguladı.
 
Cellvizio, damardan verilen bir ilaçla hücreleri sadece büyütmüyor, hücresel yapıyı tamamen ortaya koyuyor ve hekim ekrandan hücrelerin yapısını izleyebiliyor. Normal hücrelerden kanserli hücrelere giden yol bu teknoloji ile adım adım izlenerek kanser öncüsü lezyonların erken evrede yakalanmasına olanak sağlıyor.
 
Prof. Hakan Şentürk, özellikle pankreas ve bağırsak hastalıklarının yüzde 80’ine geç evrede tanı koyulabilmesinin Cellvizio’nun önemini artırdığını söyledi.

ETİKETLER

midekansermikroskopengelCellvizio

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24