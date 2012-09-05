Mide kanserine mikroskop engeli

Dünyanın en küçük mikroskobu Cellvizio, normal hücrelerden kanserli hücrelere giden yolu adım adım izleyerek kanser öncüsü lezyonların erken evrede yakalanmasını sağlıyor.

Amerika’da ve Avrupa’da 400’den fazla merkezde kullanılan Cellvizio mikroskobu, sindirim sistemindeki en küçük değişikliği hücre bazında gösterebiliyor.

Cellvizio, gerekli durumlarda hastaya ayni seansta müdahale edilmesine ve bazı durumlarda biyopsi sonucunu beklemeye gerek kalmadan teşhis konulmasına olanak sağlıyor.

Cellvizio, Türkiye'de ilk kez 70 yaşındaki bir kadına uygulandı. Gastroentereloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Şentürk; ''Hastanın yemek borusunda yutma zorluğuna yol açan bir lezyon vardı. Cellvizio ile sindirim siteminde yapılan incelemede hücrelerinde bir değişim olmadığı, gastrit ve reflü olduğu ortaya çıktı'' dedi.

Prof. Hakan Şentürk, bu teknoloji ile normalde biyopsi ile alınıp değerlendirilebilen dokuların tamamen görünüşle ayırt etmenin mümkün olabildiğini vurguladı.

Cellvizio, damardan verilen bir ilaçla hücreleri sadece büyütmüyor, hücresel yapıyı tamamen ortaya koyuyor ve hekim ekrandan hücrelerin yapısını izleyebiliyor. Normal hücrelerden kanserli hücrelere giden yol bu teknoloji ile adım adım izlenerek kanser öncüsü lezyonların erken evrede yakalanmasına olanak sağlıyor.

Prof. Hakan Şentürk, özellikle pankreas ve bağırsak hastalıklarının yüzde 80’ine geç evrede tanı koyulabilmesinin Cellvizio’nun önemini artırdığını söyledi.