Midas'ın Kulakları seyirci ile buluştu

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Ferit Tüzün\'ün bestelediği Midas\'ın Kulakları operasını, ölümünün 40\'ıncı yıldönümünde sahneledi. 16 yıl aradan sonra yeniden sahnelenen temsilde besteci Tüzün, anıldı.

Kültür Merkezi Opera Sahnesi\'nde seyircisiyle buluşan eseri Vali Yardımcısı Mahmut Halhal, MDOB Müdürü ve Sanat Danışmanı Ufuk Kasar ile çok sayıda sanatsever izledi. Frigya Kralı Midas\'ın hakemliğinde Güneş Tanrısı Apollon ile Doğa Tanrısı Pan arasındaki güç ve usta tartışmasının anlatıldığı eser, ünlü rejisör Evin Atik tarafından sahneye taşırken, müzik yönetmenliğini Murat Kodallı ve İ. Aytuğ Ülgen birlikte yaptı. Ferit Tüzün\'ün bestelediği, librettosunu Güngör Dilmen\'in yazdığı eserin dekor tasarımını A. Seyhan Atamer, kostümünü Nursun Ünlü, Koro şefliğini O. Öner Özcan, koreografisini F. Gülben Çay, ışık tasarımını ise D. Tarı Deniz üstlendi. Eserde başlıca rolleri ise M. Murat Güney, Kıvanç Uğraşbul, T. Tolga Erden, Mehmet Erkoç, Hasan Berk, K.Erdem Özdemir, Ziya Humar, A. Ulvi Karaca, Işıl Azaz, Serin Saybaşılı, Y. Ziya Büyükaslan, Hulusi Polat, Ünsal Öztekin, M. Özkan Çavdaroğlu, Mustafa Özer, Serkan Sevinç, C. Eftal Böllü, Hakan Yıldız, Ercüment Şirin paylaştı.

Temsil sonrası sanatçılar, salonu dolduran izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Daha sonra sahneden izleyenlere hitap eden rejisör Evin Atik, Midas\'ın Kukları\'nın Anadolu için çok önemli olduğunu belirtti. Midas\'ın Kulakları\'nın Anadolu\'nun bir parçası olan Frigya Krallığı\'ndan alınan bir konu olduğunu hatırlatan Atik. \"Eser, çok değerli bestecimiz Ferit Tüzün tarafından bestelendi. Bu yıl Ferit Tüzün\'ün ölümünün 40\'ıncı yılı, eseri de onun anısına sunuyoruz. Bu kez eseri başka bir anlayışla sahneye koyuyoruz. Baştan sonar hızlı akışlı, oldukça renkli ve keyifli bir oyun olduğunu düşünüyoruz. Seyirciden de bu tepkiyi aldık. Bu konuda çokta mutluyuz. Çünkü bütün ekip tüm varlığı ile çalıştı. Bazı sanatçı arkadaşlarımız çift görev yaptılar\" dedi.

Eser, 28 Ekim Cumartesi günü saat 20.00\'de Kültür Merkezi Opera Sahnesi\'nde yeniden sahnelenecek.

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