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Kültür-Sanat

Midas'ın Kulakları 16 yıl aradan sonra sahneleniyor

Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA)- MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), ölümünün 40'ncı yılında Ferit Tüzün'ün bestelediği Midas'ın Kulakları operasını 16 yıl aradan sonra prömiyerle sahneye taşıyor

25 Ekim 2017 15:51

Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA)- MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), ölümünün 40\'ncı yılında Ferit Tüzün\'ün bestelediği Midas\'ın Kulakları operasını 16 yıl aradan sonra prömiyerle sahneye taşıyor.
Hazırlıkları tamamlanan Midas\'ın Kulakları operası, 26 Ekim saat 20.00\'de Kültür Merkezi Opera Sahnesi\'nde sahnelenecek. Frigya Kralı Midas\'ın hakemliğinde Güneş Tanrısı Apollon ile Doğa Tanrısı Pan arasındaki güç ve usta tartışmasının yaşandığı eseri ünlü rejisör Evin Atik sahneye taşırken, müzik yönetmenliğini Murat Kodallı, İ. Aytuğ Ülgen birlikte yapıyor. Ferit Tüzün\'ün bestelediği, librettosunu Güngör Dilmen\'in yazdığı eserin dekor tasarımını A. Seyhan Atamer, kostümünü Nursun Ünlü, Koro şefliğini O. Öner Özcan, koreografisini F. Gülben Çay, ışık tasarımını ise D. Tarı Deniz üstleniyor.
Eserde başlıca rolleri ise M. Murat Güney, Kıvanç Uğraşbul, T. Tolga Erden, Mehmet Erkoç, Hasan Berk, K.Erdem Özdemir, Ziya Humar,  A. Ulvi Karaca, Işıl Azaz, Serin Saybaşılı, Y. Ziya Büyükaslan, Hulusi Polat, Ünsal Öztekin, M. Özkan Çavdaroğlu, Mustafa Özer, Serkan Sevinç, C. Eftal Böllü, Hakan Yıldız, Ercüment Şirin paylaşıyor.

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