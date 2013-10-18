Microsoft'un yeni ürünü: Windows 8.1

Microsoft gözde işletim sisteminin güncellemesi olan Windows 8.1'i Perşembe günü piyasaya sürüyor.

Bu sürüm, özgün Windows 8'e yöneltilen eleştirilerin bazılarına yanıt veriyor.

Bu güncelleştirme özellikle, 'Start' düğmesini geri getiriyor ve bir bilgisayarın geleneksel bir masaüstü arayüzü ile önyükleme yapmasını sağlıyor.

Bu sürüm Microsoft için kritik bir zamanda piyasaya sürülüyor. Zira bilgisayar satışlarında uzun süredir düşüş yaşayan şirket yeni bir patron arayışında.

Windows 8, tablet ve akıllı telefonlar gibi dokunmatik ekranlı cihazlar ile daha geleneksel dizüstü ve masaüstü makineler arasında bir köprü olmaya çalışmıştı.

Ancak birçok kişi yeni arayüzün bilgisayarda yapmaya alıştıkları işlemlere elverişli olmadığı görüşündeydi.

Yeni güncellemede de Microsoft'un Xbox oyun konsolu için geliştirilmiş bağlantılar ve çoklu görev için daha iyi destek de dahil olmak üzere bir dizi değişiklikler var.



Düşen satışlar



Windows 8 tablet ve diğer taşınabilir cihazların artan popülaritesinden yararlanmak için oluşturulduysa da masaüstü bilgisayarların satışında görülen keskin düşüşten dolayı Microsoft, yazılımını bu makinelerde kullanılır hale getirmek zorunda kaldı.



Düşen satış rakamları Microsoft'u endişelendiriyor; ne de olsa şirketin gelirinin büyük kısmı, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar için satılan yazılımlardan geliyor.

Microsoft'un kullanıcıların tercihlerindeki değişikliklere ne kadar uyum sağlayabildiği belirsiz.

Temmuz ayında, Microsoft kendi ürettiği Surface dokunmatik aygıtların düşük satışı sonrasında 900 milyon dolar zarar etmişti.

O dönemde, Microsoft büyük bir yeniden yapılanma geçirdi ve telefon üreticisi Nokia'yı satın aldı.

Şirket bu sırada Xbox oyun konsolunun yeni bir sürümünü devreye sokmaya hazırlanırken yeni bir genel müdür de arıyor.