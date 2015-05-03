Microsoft'un yapay zekâsı fotoğrafa bakarak kaç yaşında gösterdiğinizi söylüyor

Yazılım devi Microsoft, geliştirdiği bir yapay zekâ yazılımı sayesinde fotoğraflar üzerinden kişilerin yaşını tahmin etmeye başladı.

How-old.net sitesi internet üzerinden kullanılan bir algoritmayla, bir fotoğraftaki kişi ya da kişilerin yaşını tahmin edilebiliyor. Kullanıcılar kendi fotoğraflarını ya da internetten buldukları bir fotoğrafı siteye yükleyerek, fotoğrafta yer alan kişilerin yaşını yaklaşık olarak öğrenebiliyorlar.

Algoritma insan yüzüne odaklı çalıştığı için fotoğraftaki kişi ya da kişilerin yüzlerinin net olarak görünmesi gerekiyor. Yaptığı tahminler zaman zaman tam olarak tutmasa da algoritma genel olarak başarılı sonuçlar veriyor.

Türkiye’den yoğun ilgi

Microsoft’tan yapılan açıklamada sitenin aktif edildiği birkaç saat içinde 35 bin kişinin algoritmayı kullandığı ve bu kişilerin 29 binin Türkiye’den olduğu ifade edildi.