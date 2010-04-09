Microsoft'tan 'Turtle ve Pure'

T24- Microsoft 12 Nisan tarihinde iki akıllı telefonu birden kamuoyuna tanıtarak gerisinde kaldığı Apple ve Google'la arasındaki açığı kapatmayı hedefliyor. Microsoft'un 12 Nisan'da tanıtımını yapacağı telefonlara "Pure" ve "Turtle" olarak adlandırdığı belirtildi.



Medyada yer alan haberlere göre, Microsoft'un akıllı telefonları “sosyal medya odaklı” olacak. Cihazlar Twitter ve Facebook'un yanı sıra Microsoft'a ait müzik online müzik portalına da erişim sağlayacak. Her ikisi de slider tarzı olacak akıllı telefonlara “Pure” ve “Turtle” isimlerinin verildiği belirtildi.



Bilişim dünyasının mobil cihazlar yönündeki evrimi, devleri karşı karşıya getiriyor. 1998'de bir arama motoru olarak yola çıkıp hızla başka alanlarda da söz sahibi olan Google, Nexus One adını verdiği akıllı cep telefonuyla iPhone ve iPod gibi çığır açan ürünlere imza atan Apple'a karşı savaş açmıştı.





Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift haberine göre, gelişme mobil cihazlar yönünde ve internette kullanıcılar hızla mobil cihazlara kayıyor. Smartphone ve diğer gelişmiş özelliklere sahip cep telefonlarına ilgi, bu trendi doğruluyor. Video ve müzik dinlemeye olanak tanıyan, elektronik kitapların okunabildiği mobil cihazlara her gün bir yenisinin eklenmesi, bilişim devlerinin hesaplarını bu yönde yapmasına neden oluyor.



Uzmanlara göre gelecekte çamaşır makineleri ve priz arasına yerleştirilecek özel bir cihaz akıllı telefonların çamaşır makinesinden fırına her türlü elektronik ev aletini kontrol edebilmesini sağlayacak. Böylece çamaşır makinesi elektriğin en ucuz olduğu saatlerde çalıştırılmak üzere ayarlanabilecek.



Akıllı telefonlara yeni özellikler kazandırmak, onları daha akıllı hale getirmek için tek yapılması gerekense, yeni uygulamalar yüklemek. Kısaca "apps" adı verilen bu uygulamalar konusunda pazarın başını açık ara farkla Amerikan Apple firması çekiyor.



Apple'in internet marketi "App Store"da yaklaşık 200 bin farklı uygulama bulunuyor. Şu an için farklı firmaların uygulamalarına farklı platformlardan ulaşılabiliyor. Sektörde, her akıllı telefon tarafından kullanılabilen uygulamaların yer aldığı tek bir portal hedefi giderek ağır basıyor.





Diğer yandan uygulamaların çok büyük bir bölümü internet bağlantısına ihtiyaç duyuyor. İnternet bağlantısında önemli bir hız sağlayan LTE teknolojisi, son dönemde öne çıkan teknik yeniliklerden oldu. Uzmanlara göre birçok ağ sağlayıcısı bulunduğu bölgeye göre LTE teknolojisini önümüzdeki 12, 24, 36 ay içerisinde uygulamaya sokacak.



Bazı İskandinav ülkelerinde devreye giren LTE teknolojisiyle saniyede 100 Megabit bağlantı hızına erişmek mümkün. Yeni teknoloji, mekandan bağımsız olarak yüksek çözünürlükte online video izlemek ve otobüste giderken video konferans bağlantısı kurmaya izin veriyor.



LTE teknolojisi ile cep telefonu konuşmaları sırasında yaşanan kopukluklar da son bulacak. Almanya nisan ayından itibaren LTE teknolojisine geçmeye başlayacak.



Uzmanlar sürecin bundan dokuz yıl önce UMTS teknolojisine geçişte yaşandığı kadar üzün sürmeyeceğini belirtseler de LTE ilk kademede sadece internet bağlantısı için kullanılacak. Cep telefon görüşmelerinin LTE teknolojisinde gerçekleştirilmesi içinse mobil telefon tutkunlarının bir süre daha beklemesi gerekecek.