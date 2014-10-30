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Bilim / Teknoloji

Microsoft'tan iPhone'a alternatif telefon

Nokia ABD’nin Twitter hesabı artık Microsoft tarafından yönetiliyor

30 Ekim 2014 15:34

Microsoft uygun fiyatlı 4 inç'lik Lumia 635 modelini Apple'ın iPhone'larına alternatif olarak gösterdi.

Yüksek özelliklerden uzak olan NokiaLumia 635, şuanda ABD’de satın alınabilecek ucuz 4.5 inçlik akıllı telefonlardan biri. Ancak Microsoft, Lumia 635’in çok yüksek özelliklere sahip olmasa da Apple’ın iPhone modellerine alternatif bir telefon olduğunu düşünüyor.

Nokia ABD’nin Twitter hesabı artık Microsoft tarafından yönetiliyor ve bu hesaptan yayınlanan resimde, Lumia 635 ve iPhone karşılaştırması yapılmış. Görselde 700 dolar maliyeti olan iPhone almak yerine 269.99 dolarlık Lumia 635 alıp üste kalanına da çeşitli aksesuarlar alabileceğiniz görülüyor.

 

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