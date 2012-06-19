Microsoft, Windows 8′li tableti Surface’i tanıttı

Microsoft, Apple‘ın liderliğinde yenilenen tablet pazarına geç de olsa kendi adıyla giriş yaptı. Şirket, Los Angeles’ta düzenlediği bir basın toplantısıyla uzun süredir beklenen Windows 8‘li tableti Surface‘i -daha doğrusu Surface’leri- tanıttı.

Yeni tabletler, Windows’un kendi ekosistemini yaratmasına olanak sağlayacak gibi görünen Windows 8 işletim sistemini kullanıyor ancak bir farkları var: Tabletlerden birinde işletim sisteminin Windows 8 Pro, diğerinde ise Windows RT versiyonu bulunuyor.

Microsoft, yazılımına güveniyor ancak elbette iş yazılımla sınırlı değil. Bu sert pazarda ayakta kalabilmek için sağlam bir donanım altyapısına da ihtiyaç var. Ancak görünen o ki Microsoft dersine iyi çalışmış. Açıklanan detaylar ve tablete dokunma şansı bulan yabancı basın mensuplarının söylediği Surface’in oldukça iddialı bir cihaz olacağı yönünde. Surface’in Windows RT’li versiyonun inceliği yalnızca 9,3 mm. Windows 8 Pro’lusu ise birazcık daha kalın: 13,5 mm. Her iki modelde de 1920×1080 piksel çözünürlük verdiği belirtilen, Gorilla Glass’la kaplı 10.6 inçlik ClearType ekran yer alıyor. Ekran, büyüklük olarak iPad’le yarışıyor ancak piksel yoğunluğunda iPad’in 264′e 208′lik bir üstünlüğü var. 32 / 64 ve 64 / 128 GB hafıza seçenekleri sunan tabletlerin kasası vapor-deposited mangezyum (VaporMg) alaşımlı ve sert hatlara sahip.

Windows RT’li Surface’te, microSD kart yuvası, USB 2.0 girişi, Micro HD Video bağlantısı ve 2×2 MIMO Wi-Fi anteni bulunuyor. Bu modelin, hızı ve çekirdek sayısı şu an için belirtilmeyen işlemcisi ARM tabanlı.Sonradan yapılan açıklamalara göre kullanılan chipset de NVIDIA’ya ait Tegra 3. Pro’lu modelde ise durum biraz daha farklı. Surface’in bu modelinde Intel’in yeni nesil mimarisiyle üretilen Ivy Bridge Core i5 x86 işlemci kullanılıyor. Bağlantı seçenekleri arasında ise microSDXC kart yuvası, USB 3.0 girişi, Mini DisplayPort Video bağlantısı ve yine 2×2 MIMO Wi-Fi anteni bulunuyor. Microsoft bu antene oldukça güveniyor. Piyasadaki en iyi Wi-Fi çekiminin Surface’lerde olacağını söylüyor. Ne kadar doğru olduğunu tabletler piyasaya çıktığında görebileceğiz. İki model arasındaki işletim sistemi versiyonu farkı sebebiyle yalnızca Pro’lu modelde Windows masaüstü ve ofis yazılımları, Photoshop ve benzeri uygulamalar kullanılabilecek. Windows RT’li model ise yalnızca Metro arayüzünü çalıştıracak ve piyasadaki diğer tabletlerden alışık olduğumuz gibi kendine özel uygulamaları çalıştırabilecek.

Surface’i diğer tabletlerden farklı kılan en önemli özelliği ise beraberinde gelen aksesuarları. iPad’de kullanılan Smart Cover’a benzer Type Cover bunların en ilginci. Manyetik yapısıyla ekran üzerine kapatıldığında tableti bekleme moduna alan bu kapak aynı zamanda incecik bir klavye. Farklı renk alternatifleriyle gelen Type Cover’lar üzerinde çoklu dokunmayı algılayabilen ufak bir trackpad de yer alıyor. Pro’lu model, manyetik olarak tablete sabitlenebilen Stylus’u da destekleyecek. Surface’in arkasında yer alan ufak bir parça da tablete dayanak görevi görüyor.

Surface’in pil ömrü, işlemci hızı, kameralarının çözünürlükleri ve mobil şebeke seçeneklerinden bahsedilmeyen etkinlikte fiyata ilişkin olarak yapılan yorum “rekabetçi” olacağı şeklinde oldu. Tamhinler, Pro’lu modelin MacBook Air’a yakın bir fiyat seviyesinden satılacağı yönünde. Piyasaya çıkış tarihi olarak da Windows RT’li model için yaz sonu, Pro’lu model için ekim ayı öngörülüyor.