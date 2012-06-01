Microsoft, Windows 8′in son ön izleme sürümünü yayınladı

Microsoft, kullanıcıların uzun süredir merakla beklediği Windows 8’in final sürümü öncesindeki son ön izleme sürümünü yayınladı.

Bu yılın ekim ayında çıkması beklenen final sürümünün bu şekilde kullanıcıların karşısına çıkması bekleniyor. Windows 8 ön izleme sürümünde, metro uygulamaları alanında birçok geliştirme mevcut. Bununla beraber üçüncü parti yazılımcıları ilgilendiren eklentiler de bulunuyor. Bildiğiniz gibi Microsoft, Vista işletim sisteminin kötü kullanıcı deneyimini Windows 7 ile aşmayı başarmıştı. Windows 7 ile yüksek satış başarılarına ulaşan şirket, tablet pazarında da üstünlüğü ele geçirmek istiyor. Hem 32 bit, hem de 64 bit olarak sunulan Windows 8 ön izleme sürümü, Türkçe dahil 13 farklı dil desteği ile geliyor. İşletim sisteminin Türkçe destekli son ön izleme sürümü buradan indirilebiliyor.