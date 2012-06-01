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Bilim / Teknoloji

Microsoft, Windows 8′in son ön izleme sürümünü yayınladı

Windows 7′nin temellerine dayanan Windows 8 önizleme sürümü, kullanıcıların Windows’tan beklediği güvenlik özelliklerini içeriyor

01 Haziran 2012 21:45

Microsoft, kullanıcıların uzun süredir merakla beklediği Windows 8’in final sürümü öncesindeki son ön izleme sürümünü yayınladı.

 
 
Bu yılın ekim ayında çıkması beklenen final sürümünün bu şekilde kullanıcıların karşısına çıkması bekleniyor. Windows 8 ön izleme sürümünde, metro uygulamaları alanında birçok geliştirme mevcut. Bununla beraber üçüncü parti yazılımcıları ilgilendiren eklentiler de bulunuyor. Bildiğiniz gibi Microsoft, Vista işletim sisteminin kötü kullanıcı deneyimini Windows 7 ile aşmayı başarmıştı. Windows 7 ile yüksek satış başarılarına ulaşan şirket, tablet pazarında da üstünlüğü ele geçirmek istiyor. Hem 32 bit, hem de 64 bit olarak sunulan Windows 8 ön izleme sürümü, Türkçe dahil 13 farklı dil desteği ile geliyor. İşletim sisteminin Türkçe destekli son ön izleme sürümü buradan indirilebiliyor.
 

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