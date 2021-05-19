Microsoft, Windows 10X'i rafa kaldırdı!

Microsoft, Windows 10X projesinin iptal edildiğini üstü kapalı bir şekilde duyurdu.

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft, bir süredir Windows 10X isimli bir işletim sistemi ile gündemde yer ediniyordu.



Windows 10'un biraz daha işlevselleştirilmiş ve daha fazla cihazda çalışacak şekilde tasarlanmış olan bu işletim sistemiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Microsoft, Windows 10X projesinin iptal edildiğini üstü kapalı bir şekilde açıkladı.

Webtekno'nun haberine göre; Yayınlanan Windows 10 21H1 güncellemesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Microsoft, bu güncelleme ile ilgili açıklamalarında Windows 10X'e de değindi.



Windows 10X'in sahip olduğu özelliklerin yalnızca bir grup kullanıcı tarafından kullanılabilir olmasının doğru olmadığını düşündüklerini söyleyen Microsoft yetkilileri, yeni işletim sistemindeki özelliklerin Windows 10'a aktarılacağını duyurdular.

Microsoft, Windows 10X'in hangi özelliklerinin Windows 10'a taşınacağını açıklamadı. Bu bağlamda tasarım, çekirdek özellikleri ya da performans iyileştirmeleri gibi değişikliklerin hangilerinin Windows 10'a geleceği bilinmiyor.