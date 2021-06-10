Microsoft, Windows 10'un emeklilik tarihini açıkladı

Microsoft, Windows 10'un son kullanma tarihini açıkladı. Açıklamaya göre Windows 10'nun geliştirmeleri 2025 yılında son bulacak.

Windows‘un yeni sürümü 24 Haziran’da resmi olarak tanıtılacak. Microsoft 14 Ekim 2025’e kadar Windows 10 desteğini sürdürecek. Ancak bu süreçten sonra daha fazla güncelleme gelmeyecek ve olası sorunlar şirketin denetiminden çıkacak. Belirtilen tarihten sonra, Windows 10 işletim sistemi çalıştıran cihazlar artık güvenlik ve kalite güncellemeleri almayacak.

Çok beğenildi

2015’te piyasaya sürüldüğünde, Windows 7 ve 8’in en iyi özelliklerinin bir kombinasyonu olan Windows 10, temiz masaüstüne ve dokunmatik ekran özellikleriyle kullanıcıların beğenisini kazandı. Kullanıcıların önceki sürümden memnun olmadığını bilen CEO Satya Nadella, Windows 10’un bir yıl boyunca ücretsiz olacağını duyurmuştu.

Böylelikle Nadella, kullanıcıları Windows 7 ve 8’den vazgeçmeye teşvik ederken, müşteri memnuniyetini de sağlamış oldu. Herkes için işletim sistemini daha iyi hale getiren CEO, 24 Haziran tarihinde son sürümünü beğenilere sunacak. Yeni Windows’un neler sunacağı ise 24 Haziran tarihinde belli olacak.