Microsoft, video oyunları geliştiricisi Activision Blizzard'u 68.7 milyar dolara satın aldı

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, dünyanın en büyük video oyunları geliştiricisi ve yayıncılarından kabul edilen Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolara satın alacağını duyurdu.

Şirket böylece, "Call of Duty: ve "Candy Crush" gibi gişe rekorları kıran oyunlara erişim sağlayacak.

Euronews'in haberine göre Activision'ın hisseleri, satın alma haberleri sonrası yaklaşık yüzde 38'lik bir artışla 65.39 dolar seviyesine yükseldi.

"Oyun metaverse platformlarının geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacak"

Microsoft CEO'su Satya Nadella, "Oyun, günümüzde tüm platformlarda eğlencenin en dinamik ve heyecan verici kategorisidir ve metaverse platformlarının geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacaktır." açıklamasında bulundu.

Covid-19 salgını sırasında uygulanan sokağa çıkma uygulaması nedeniyle insanlar evde kaldıkça video oyunlarına talep arttı.