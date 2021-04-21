Microsoft ve Discord anlaşamadı; satın alma iptal edildi

Geçtiğimiz aylarda Microsoft’un 10 milyar dolar gibi ciddi bir miktar ücret ile Discord’u satın almak istediği açıklanmıştı. Ancak Discord ile Microsoft arasındaki görüşmeler sonlandı ve taraflar anlaşamadı.

Microsoft, özellikle oyun dünyasında son yıllarda popülerliğini artıran ve 140 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olan sesli ve yazılı iletişim uygulaması Discord'u satın almak için girişimlere başlamıştı.

The Wall Street Journal’da çıkan haberlere göre Discord ile Microsoft arasındaki görüşmeler sonlandı ve taraflar anlaşamadı. Görüşmelerin sonlanma sebebi açıklanmadı. Ancak Discord’un planın uygulamayı satmaktansa halka açmak olduğu belirtiliyor.

Microsoft dışında Epic Games ve Amazon’un da Discord için girişimde bulanabileceği iddia ediliyor.