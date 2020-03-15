Microsoft Türkiye’den evden çalışmak isteyenler için ücretsiz program duyurusu

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, Koronavirüs salgını süresince, Office 365 E1 lisansının sivil toplum kuruluşlarına uzaktan çalışma için ücretsiz sağlanacağını ve Microsoft Teams'in ücretsiz kullanılabileceğini duyurdu.

Dünya çapında 162 bini aşkın kişiyi etkileyen yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) Türkiye'de de görülmesi nedeniyle okullar ve üniversiteler eğitime ara verdi, birçok iş yeri ise uzaktan çalışma sistemine geçti.

Microsoft Türkiye de aylık 45 lira karşılığında satın alınan Office 365 E1'i STK'lara 6 ay boyunca ücretsiz sağlayacağını duyurdu.

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Kansu, Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "Kovid-19 salgını süresince, Office 365 E1 lisansı sivil toplum kuruluşlarına, çalışmalarının aksamaması ve uzaktan çalışma imkanına sahip olmaları için 6 aylığına ücretsiz sağlanacak" diye yazdı.

Kansu, yaptığı bir başka duyuruda ise "Eğer evden çalışmak istiyorsanız Microsoft Teams'i ücretsiz kullanabilirsiniz" dedi.