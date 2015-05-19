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Bilim / Teknoloji

Microsoft, Solitaire oyunun 25. yılını özel turnuva ile kutluyor!

Microsoft, ilk turnuvasını kendi şirket çalışanları arasında düzenleyecek

19 Mayıs 2015 20:30

Microsoft’un Windows 10 ile geri döndürdüğü oyunu Solitaire, ilk olarak 1990 yılında bilgisayarlarda yerini almıştı. Bugüne kadar yüz binlerce kişinin can sıkıntısına ilaç olan oyunun çeyrek asırı geride bırakması şerefine Microsoft tarafından iki turnuva düzenleniyor!

İlk turnuvasını kendi şirket çalışanları arasında yapacak olan Microsoft, şirketin en usta Solitaire ‘cisini bulacak. Ardından da 5 Haziran tarihinde, daha kapsamlı bir turnuva ile, gerçek Solitaire şampiyonu ortaya çıkacak. Henüz detayları belli olmayan turnuva hakkında Microsoft bu hafta kapsamlı bir açıklama yapacak ve yarışmaya katılım koşulları belli olacak.

 

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