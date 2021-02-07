Microsoft, şirketlerin uzaktan çalışmasını kolaylaştırmak için Viva platformunu kurdu

Microsoft, Koronavirüs salgını nedeniyle yaygınlaşan uzaktan çalışma modelini şirketler için daha sürdürülebilir hale getirmeyi hedefleyen yeni platformu Viva'yı duyurdu.

Pcmag'in aktardığına göre, Microsoft uzaktan çalışma sistemine geçen şirketlerin ofis ortamlarını dijitale taşımak için yeni bir platform duyurdu. Viva isimli platformla, uzaktan çalışmayı iyileştirmek ve işletmelerin buna uyum sağlamasına yardımcı olmak hedefleniyor.

Viva, uzaktan çalışma sistemine geçen şirketler için dört modül sundu. Çalışanlar için bir iletişim portalı görevi görecek olan, şirket haberleri ve gelişmeler gibi kurumsal paylaşımların yer alacağı Viva Connections, bireysel gelişim takibi için Viva Insights, mesleki eğitimlere yer veren Viva Learning ve şirket içi duyuruların ve bilgilerin kolay yolla ulaşılabildiği Viva Topics.

Viva'ya bağlı dört modül yılın farklı zamanlarında kullanıcılar için erişilebilir olacak.