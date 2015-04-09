Microsoft otizmli çalışanlar arıyor

ABD'li teknoloji devi Microsoft, daha fazla sayıda otizmli bireye tam zamanlı iş imkanı vereceklerini açıkladı.

Şirket ilk aşamada Washington eyaletinin Redmond şehrindeki merkezinde bir pilot uygulama başlatıp 10 otizmli çalışanı işe alacak.

Kararı blogunda değerlendiren Microsoft'un üst düzey yöneticilerinden Mary Ellen Smith, "Otizmli insanlar Microsoft'ta ihtiyaç duyduğumuz becerilere sahip" dedi.

Her bireyin yeteneklerinin farklı olduğunu ifade eden Smith, "Bazı insanlar veri depolama, detaylara dikkat etme, derinlemesine düşünme, matematik ya da bilgisayar kodlaması alanlarında muazzam becerilere sahip olabilir" dedi.

Microsoft otizmli çalışanlar bulması için insan kaynakları şirketi Specialisterne ile anlaştı.

İngiltere ve Danimarka'da faaliyet gösteren Specialisterne, hem yazılım sektörüne hem de diğer sektörlere otizmli çalışanlar bulmakta uzmanlaşıyor.

'Cesaret verici'

İngiltere'deki Ulusal Otizm Derneği, Microsoft'un bu adımını memnuniyetle karşıladı.

Dernek yöneticilerinden Sarah Lambert "Microsoft gibi küresel bir şirketin otizmli yetişkinlerin becerilerinin farkına varması ve bu potansiyeli kullanması cesaret verici" diyor.

Otizmli yetişkinlerin detaycı ve güvenilir olduklarını ifade eden Lambert, bu özelliklerden sadece teknoloji firmalarının değil birçok farklı sektörün faydalanabileceğini de vurguluyor.

Ancak Lambert, İngiltere’de otizmli yetişkinlerin sadece yüzde 15'inin tam zamanlı işlerde çalışabildiğine de dikkat çekiyor.

Lambert'e göre işe alım mülakatlarını bu bireyler için daha erişilebilir hale getirmek ve işyerlerinin 'yazıya dökülmemiş kurallarını' onlara izah etmek, bu grubun potansiyelinden faydalanılmasının önündeki engelleri kaldırabilir.