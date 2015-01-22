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Bilim / Teknoloji

Microsoft 'Windows 10'u tanıttı: Oyunun kuralları değişiyor

Windows 7, 8 ve 8.1 kullanıcıları bir yıl süresince yeni işletim sistemine ücretsiz geçiş yapabilecekler

22 Ocak 2015 09:20

Dünyaca ünlü yazılım firması Microsoft, bu yıl piyasaya süreceği ''yeni nesil işletim sistemi Windows 10''un yeni özelliklerini tanıttı.

Microsoft'un, ABD'nin Seattle şehrindeki genel merkezinde düzenlediği toplantında, yeni işletim sistemi Windows 10'la ilgili detaylar açıklandı. Toplantıda, Windows 7, 8 ve 8.1 kullanıcılarının bir yıl süresince yeni işletim sistemine ücretsiz geçiş yapabilecekleri belirtilirken, Windows Holographic adlı yeni bir projenin duyurusu da yapıldı.

Toplantıda konuşan Microsoft'un Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Satya Nadella, ''İnsanların Windows'u günlük bazda sevmesini istiyoruz'' dedi.

Microsoft'un Operasyon Sistemleri Ünitesi Başkanı Terry Myerson ise bugün Windows için devasa bir gün olduğunu belirterek, ''Windows 10, Windows'un son sürümünden çok daha fazla şeyler içeriyor. Windows 10, oyunun kurallarını değiştiriyor'' ifadesini kullandı.

Toplantıda yapılan açıklamalara göre, yeni işletim sistemi bütün platformlarda çalışacak. Yeni işletim sisteminde deneme sürümünde ortaya çıkan başlangıç menüsü de bulunacak.

Windows 10'un tablet ve telefon sürümlerinin de tanıtıldığı toplantıda, Microsoft 1520 akıllı telefon üzerinde Windows 10'un yeni özellikleri anlatıldı.

Sesle komut verilen akıllı asistan Cortana, telefonların ardından masaüstü bilgisayarlara da gelecek. Yapay zeka teknolojisiyle Windows 10'un arama ve hatırlatma özelliği de geliştirildi. Oldukça sade bir tasarımı bulunan Spartan, Windows 10'un web tarayıcısı olacak ve Internet Explorer'ın yerini alacak. Spartan, kullanıcılara not almalarına, çizim yapmalarına ve daha akıcı bir düzen içinde içeriği okumalarına imkan sağlayacak. Tarayıcı Microsoft'un Cortana kişisel asistanın bir sürümünü içerecek. Bu, akıllıtelefonlarda nisan ayından itibaren kullanılabilecek.

 

Sanal gözlük projesi

 

Tanıtım toplantısında konuşan Microsoft'un Kinect adlı hareket-sensörlü cihazını tasarlayan Alex Kipman da Windows'ta artırılmış gerçeklik çağının başladığını söyledi.

Hologram gözlüklerle açıklama yapan Kipman, kullanıcıların dijital deneyimini holograma çevirecek Microsoft HoloLens gözlüklerini "kablosuz hologram bilgisayarı" olarak sundu.

Microsoft'un hologram gözlükleri, Windows 10 ile uyumlu olarak sunulurken, gözlükler sayesinde, oyunlardan film izlemeye kadar tüm dijital tecrübeler üç boyutlu hale çevrilebilecek.

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