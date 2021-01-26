Microsoft, ölen kişileri sohbet robotuna dönüştürecek

Microsoft'a ölen kişilerin kişisel bilgilerini kullanarak sohbet robotu yapmaya olanak tanıyan bir patent verildi. Patent, görüntülere, ses verilerine, sosyal medya gönderilerine, elektronik mesajlara ve diğer kişisel bilgilere dayalı bir robot tanımlıyor.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, ABD merkezli şirket hayatını kaybedenlerle konuşabildiğiniz bir teknolojinin patentini aldı.



Aynı habere göre, Microsoft'un patentini aldığı teknoloji hayatını kaybetmiş bir insanın dijital ayak izlerini mercek altına alacak.



Microsoft bu yöntem ile söz konusu kişinin görüntülerine ve ses kayıtlarına bakarak kendini geliştirdiği bir sohbet robotu sunacak.



Şirket görüntü ve derinlik bilgileri ya da video verileri aracılığıyla belirli kişilerin iki veya üç boyutlu modellerinin oluşturulabileceğini de patente dahil etti.



Bu sistemin teorik olarak kurgusal karakterlerin ya da yaşayan insanların da sohbet robotunu oluşturabileceği belirtiliyor.