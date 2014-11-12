Microsoft Lumia satışı çıktı

Microsoft'un Finlandiyalı cep telefonu üreticisinin akıllı telefon birimini geçen yıl satın almasının ardından Lumia modellerinden firmanın ismini kaldıracağını açıklamıştı. Bu konudaki ilk hamle ise Lumia 535 modeli ile geldi.

Microsoft, içinde Nokia'nın adı bulunmayan ilk akıllı telefonu satışa sundu. Microsoft Lumia 535 isimli yeni model giriş seviyesinde bir ürün. 5 inçlik ekranı bulunan Windows Phone işletim sistemli modelin en önemli özelliği 5 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya sahip olması.

535 kodlu modelin ekran çözünürlüğü ise 960x540 piksel. Arka yüzde bulunan ana kamerası da 5 Megapiksel olan cihaz sadece 3G desteği sunuyor. Farklı renk seçeneklerine sahip olan telefonun tek ya da çift SIM kartlı sürümleri olacak.

Avrupa'da 110 Euro, Türkiye'de 600 TL

Kasım ayının sonuna doğru Rusya, Çin ve Hindistan'da piyasaya sürülecek telefonun önümüzdeki aylarda Avrupa pazarında da satılacağı açıklandı. Microsoft Lumia 535'in Avrupa fiyatı ise 110 Euro olarak belirlendi. Türkiye'de de satışa sunulması beklenen telefonun tahmini satış fiyatının ise 500-600 TL olması bekleniyor.