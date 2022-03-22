Microsoft hacklendi; Bing ve Cortana'nın verileri sızdırıldı

Hacker grubu Lapsus$, bu kez de Microsoft'a siber saldırı gerçekleştirdi. Hackerların iddiasına göre bu saldırıda 37 GB'lik veri sızıntısı yaşandı. Sızdırılan veriler arasında Bing ve Cortana gibi dev projelerin kaynak kodları yer alıyor.

Son dönemlerde sık sık duymaya başladığımız Lapsus$ isimli hack grubu, Microsoft'a bir siber saldırı düzenledi. Edinilen bilgilere göre hackerlar, Microsoft projelerine ait kaynak kodlarını da içeren tam 37 GB'lik veriyi sızdırmayı başardılar. Torrent dosyası haline getirilen verilerin 250'den fazla Microsoft projesi için kod içeriği belirtiliyor.

Microsoft çalışanlarına ait e-postaları da ele geçirildi