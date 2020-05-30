Microsoft, gazetecilerini işten çıkartacak, haberleri yapay zekâ yapacak

T24 Dış Haberler

Microsoft, düzinelerce gazeteciyi işten çıkarıp onların yerine bir yapay zeka yazılım geçirmeye karar verdi.

İşten çıkarılan gazeteleciler Microsoft'un MSN ve Edge tarayıcısının haber sayfalarını yapmaktan sorumluydu. PA Media'nın iş vereni olduğu 27 kişiye önümüzdeki ay "artık robotların işlerini yapabileceği gerekçesiyle" işten çıkarılacakları bildirildi.

Microsoft'a çalışan bir gazeteci, "Her zaman otomasyon ve yapay zekanın nasıl işlerimizi elimizden alacağı ile ilgili makaleler okurdum. İşte o gün geldi" dedi.

The Guardian'a konuşan gazeteci çok sıkı editöryal kuralları takip ettiklerini o yüzden görevlerinin yapay zekaya emanet edilmesinin riskli olduğunu ifade etti.

Microsoft'un haber sitelerinde çalışanlar orijinal haber metni yazmıyor, onun yerine çeşitli haber sitelerinden haberler seçip onları kendi editöryal kurallarına uyacak şekilde düzenliyor ve başlık atıyordu. Haberlerden elde edilen gelirler orijinal kaynaklarla paylaşılıyordu.

MSN'in Türkçe yayın yapan sitesi de benzer bir formatla kaynak göstererek T24, HaberTürk, Hürriyet, BBC Türkçe gibi yayınların haberlerini kullanıyor.