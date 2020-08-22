Microsoft çeviri dilleri arasına Kürtçe'yi de ekledi

Amerikan yazılım ve bilişim şirketi Microsoft, artık Kürtçe’nin Kurmanci ve Sorani lehçelerinde de çeviri yapacak.

70’ten fazla dilde çeviri yapan Microsoft, çeviri yaptığı dillerin listesine Kurmanci ve Soranice’yi de ekledi. Microsoft'un resmi sayfasında yayımlanan açıklamada, "Microsoft Translator bugün, metin çevirisi dilleri listesine Kuzey ve Orta olmak üzere iki Kürt lehçesini ekliyor. Kuzey ve Orta Kürtçe şu anda mevcut veya yakında Microsoft Translator uygulamasında, Office ve Translator for Bing’de sunulacak" denildi.

Kurmanci ve Sorani metinlerin çevirisinin 70’ten fazla dilde yapılabileceğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Azure Bilişsel Hizmetler Çevirmenini 70’ten fazla dile veya bu dillerden Kuzey ve Orta Kürtçe metin çevirisi eklemek için kendi uygulamalarınızda, web sitelerinizde ve araçlarınızda da kullanabilirsiniz. Konuşmayı Kürtçe metne çevirmek veya Kürtçe metni konuşma çıktısı ile başka bir dile çevirmek için, Translator’ın yapay zeka destekli çeviri hizmetini Speech’in gelişmiş konuşma tanıma ve konuşma senteziyle birleştiren Azure Cognitive Services Speech’i kullanabilirsiniz.”

Çeviri sayfasına ulaşmak için tıklayınız.