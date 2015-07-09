Microsoft binlerce kişiyi işten çıkaracak

Teknoloji devi Microsoft'un telefon üretim biriminde çalışan 7 bin 800 kişi işten çıkaracağı belirtildi.

Reuters'ın haberine göre, Microsoft telefon bölümü için yeniden yapılandırma planını açıkladı. Yeniden yapılandırma çerçevesinde telefon üretim biriminde çalışan 7 bin 800 kişi işten çıkarılacak. Şirket daha önce açıkladığı 18 bin kişilik işten çıkarmaya ek yenilerini de gerçekleştirecek.

İşte çıkarmaların Microsoft'un geçen yıl satın aldığı Finlandiya merkezli telefon üreticisi Nokia'yı da kapsayacağı belirtildi. Microsoft hissesi, bu haberlerin etkisiyle vadeli piyasalarda yüzde 1,2 değer kaybetti.