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Bilim / Teknoloji

Microsoft'tan 41 megapiksellik meydan okuma

Akıllı telefon pazarındaki payını yükseltmek için girişimlerini sürdüren Microsoft'tan '41 megapiksel' atağı geldi

03 Ekim 2013 20:27

Akıllı telefon piyasasında sadece yüzde 9'luk bir payı olan Microsoft, Apple ve Samsung ile rekabet edebilmek için büyük adımlar atmayı sürüdüyor. En son, yılların cep telefonu devi Finlandiyalı Nokia'yı satın alan Microsoft, bu marka üzerinden çıkaracağı yeni telefonla çok ses getirebilir.
Yeni açıklanan modelin adı Lumia 1020. Telefonun, piyasadaki rakiplerine fark atmasını sağlayan özelliği ise tam 41 megapiksellik kamerası.
Türkiye'de 1999 TL’den satılacak olan telefon, fotoğraf konusunda şimdiye kadarki en iddialı kameraya sahip.
 

Samanlıkta iğne buluyor

 
Nokia Lumia 1020’nin tanıtım toplantısına katılanlar cihazın kamerasıyla samanlığın içindeki iğneyi bulmaya çalışarak test etti. 4.5 inçlik AMOLED ekrana sahip olan cihazda, 1.5 GHz çift çekirdek işlemci, 32 GB depolama alanı Xenon ve LED flaş, Full HD video çekimi, Wi-Fi ve bluetooth 3.0 ve NFC özelliği bulunuyor. 

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