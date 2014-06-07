T24 LogoT24 Logo
Magazin

Mick Jagger yastan çıktı

Rolling Stones grubunun solisti Mick Jagger, 13 yıllık kız arkadaşı L'wren Scott'un intiharından sonra ilk kez başka bir kadınla görüntülendi

07 Haziran 2014 22:06

70 yaşındaki Rolling Stones grubunun solisti Mick Jagger’ın bir gece klübünde tanıştığı 20’li yaşlarındaki bir kadınla İsviçre’nin başkenti Zürih’teki otel odasında 48 saat geçirdiği belirtildi. İsviçre basını ünlü şarkıcının isimsiz kız arkadaşı ile sık sık otel odasının balkonuna çıktığını ve oldukça neşeli göründüğünü yazdı.

Birce Bora’nın Hürriyet’te yer alan haberine göre, Rolling Stone Jagger’ın 49 yaşındaki tasarımcı kız arkadaşı L'wren Scott’un Mart ayında beklenmedik bir şekilde intihar etmesinin ardından, Yeni Zelanda ve Avustralya’daki konserlerini iptal etmiş ancak iki hafta önce dünya turnelerine kaldıkları yerden devam etme kararı almıştı.

ETİKETLER

mick jaggeryassevgilisiintiharlwren scott

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24