Mick Jagger yastan çıktı

70 yaşındaki Rolling Stones grubunun solisti Mick Jagger’ın bir gece klübünde tanıştığı 20’li yaşlarındaki bir kadınla İsviçre’nin başkenti Zürih’teki otel odasında 48 saat geçirdiği belirtildi. İsviçre basını ünlü şarkıcının isimsiz kız arkadaşı ile sık sık otel odasının balkonuna çıktığını ve oldukça neşeli göründüğünü yazdı.

Birce Bora’nın Hürriyet’te yer alan haberine göre, Rolling Stone Jagger’ın 49 yaşındaki tasarımcı kız arkadaşı L'wren Scott’un Mart ayında beklenmedik bir şekilde intihar etmesinin ardından, Yeni Zelanda ve Avustralya’daki konserlerini iptal etmiş ancak iki hafta önce dünya turnelerine kaldıkları yerden devam etme kararı almıştı.