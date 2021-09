Michelin yıldızlı restoranlarda, rezervasyon için sıra bekleyen müşteriler 250 dolar veriyor!

3’er Michelin yıldızlı Masa ve Per Se adlı lokantalarda zengin tadım menüsü fiyatı kişi başına 800 dolara çıktı. Bu fiyatlara içki ve bahşişi de dahil değil.

Dünya eşitsizlik ve israfı tartışadursun, ultra zenginlerin yaşadığı kentlerde akıllara durgunluk verecek derecede lüks tüketim ve astronomik fiyatlar uçuşuyor.

New York ultra zenginlerin tartışmasız bir numaralı yaşam merkezi. Dünyanın en pahalı ve lüks gayrimenkulleri, en gözde müzeleri, en iyi tiyatroları bu kentte. Ve tabii en pahalı lokantaları da…

Haftalık yayınlanan Gazete Oksijien'in haberine göre; Etkin aşılamadan sonra hayatın yeniden başladığı New York’ta “intikam tüketimi” de hızlandı. Bunun en iyi örneklerinden biri, kentin en gözde iki lokantasında, 3’er Michelin yıldızlı Per Se ve Masa’da tadım menüsü fiyatının 800 dolar civarına yükselmesi.

Rezervasyon sırası bekleyen müşteriler 250 dolar veriyor

Japon Şef Masa Takayama’nın Masa adlı lokantasında, en düşük fiyatlı bir öğle veya akşam yemeğinin faturası pandemi öncesine göre 55 dolar zamlanarak 650 dolar oldu.



“Şefin seçtikleri” adlı tadım menüsüne konulan fiyat ise 800 dolar. Wagyu Tataki ve yağlı ton balığı (toro) tabaklarını da içeren tadım menüsünü sipariş eden müşteriler, lokantada şefe yakın olan en itibarlı masalara alınıyor. Şarap, sake ve lokantanın ünlü tatlılarından trüflü dondurma da alınırsa iki kişilik hesap kolayca 2 bin doların üzerine çıkıyor.

Daha da ilginci Masa, rezervasyon sırasında müşterilerden kişi başına 250 dolar depozito alıyor. Rezervasyonun, belirlenen tarihe yakın bir zamanda iptal edilmesi halinde depozito yanıyor. Ve bu şartlara rağmen Masa Ağustos sonuna kadar dolu.

