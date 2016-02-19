Michelangelo'nun villası satılığa çıkarıldı

Rönesans’ın en önemli isimlerinden biri olan Michelangelo’nun villası açık arttırmadan satışa çıktı. İtalya'nın Floransa kentininin hemen dışında yer alan villa aslında bir kale olarak inşa edilmişti. Michelangelo’nun ailesinin elinde 1549 ila 1867 yılları arasında kalan villa geçtiğimiz yıllarda tadilattan geçirildi ve şimdi orijinal belgeleri ve tapusuyla satışa çıktı.

Sekiz yatak odasının yer aldığı villada yedi banyo ve bir de müştemilat yer alıyor. Villayla beraber 200 ağaçlık zeytinlik ve yağ atölyesi de veriliyor. Satın alma konusunda ciddi düşünüyorsanız fiyatı 8.4 milyon dolar.