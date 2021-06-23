Michelangelo'nun heykellerini temizlemek için bakteri kullanılıyor

İtalya'nın Floransa kentinde bulunan Medici Şapeli'nde yer alan Michelangelo heykelleri sıra dışı bir şekilde temizleniyor. Medici ailesinin cesetlerini barındıran şapelde, yanlış mumyalama tekniği kullanıldığı için cesetlerden sızan sıvıları temizlemek bakterilerle gerçekleştiriliyor.

Medici Şapeli, Rönesans’ın en güçlü ailelerinden biri olan Medici ailesinin türbesi gibi. Yaklaşık 500 yıl önce, Floransa hükümdarı Dük Alessandro de Medici, geceyi güzel bir dul kadınla geçirme vaadiyle kandırılıp kuzeni tarafından tutulan bir suikastçının saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Cesedi, babasının mezarına yerleştirildi.

Heykellerden sızma nedeni yanlış mumyalama

Sözcü gazetesinin haberine göre; Şapel, Michelangelo’nun dokunuşlarıyla sanat tarihine iz bırakan yapılardan biri haline geldi. Ancak son zamanlarda İtalyan sanat tarihçileri, Dük’ün cesedinin bulunduğu Medici Şapeli’ndeki mermer heykellerin lekeli görünmeye başladığını fark ettiler.

İtalya Ulusal Araştırma Konseyi, Kasım 2019’da, kire Alessandro de Medici’nin uygun olmayan bir şekilde mumyalanmış cesedinden sızan sıvıların neden olduğunu saptadı.

Cesetten sızan sıvılar, zamanla yapıştırıcı ve alçıda biriken diğer bileşiklerle birlikte Alessandro’nun babasının mezarını süsleyen Alacakaranlık ve Şafak heykellerine sızmaya başlıyor.

Binden fazla bakteri incelendi

Heykellerde bulunan kirler, kimyasal temizlik ürünleriyle temizlenemeyeceği için İtalyan Ulusal Yeni Teknolojiler Ajansı’nda biyolog olan Anna Rosa Sprocati ve ekibi, lekelere karşı test etmek için 1000’den fazla bakteri seçti.



Bazı bakterilerin sadece insan kalıntılarını değil, aynı zamanda hassas Carrera mermerini de yediği gözlemlendi ancak sonunda en umut verici sekiz bakteri seçildi ve kilisenin sunağının arkasındaki ızgaralı bir bölümde test edildi.



Bakteriler daha sonra Giuliano di Lorenzo’nun mezarına, özellikle de Gece ve Gündüz heykellerine yerleştirildi ve Gece heykelinin saçlarını ve gözlerini birikmiş kalıntılardan başarıyla temizlediği gözlemlendi.

Covid-19 pandemisi nedeniyle kısa bir aradan sonra ekip, en iyi et yiyen bakterileri lekelenmekte olan mezarın üzerine mikrobiyal bir jel yoluyla saldı.