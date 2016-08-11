Michel Schneider'den 'Okumak ve Anlamak' raflarda yerini aldı

Kolektif Kitap, Michel Schneider’in Okumak ve Anlamak isimli eserini yayımlandı.

ArtfulLiving'in haberine göre, Schneider kitabında, Freud, James, Nabokov, Pessoa, Proust, Rancé, Schnitzler çerçevesinden psikanaliz kuramını sorgularken, diğer yandan edebiyatın karanlık dehlizlerindeki insanlık hallerini yaptığı çözümlemelerle aydınlatıyor.

"André Breton'dan bu yana birçok yazarın bir baş dönmesine tutulmuş gibi teslim olduğu düş öykülerinden edebi anlamda daha sıkıcı bir şey yoktur. İnsan kendini ifade etmek veya itirafta bulunmak için değil, kendini saklamak için yazar. Roman kahramanları için rüyalar ve hayal etmek başka şeylerdir. Herkes düş görür. Herkes yazmaz. Düş ve yorumu, psikanalizin kraliyet yoluyken, edebiyatın demokratik çıkmazıdır." (Kitaptan)

Okumak ve Anlamak

Michel Schneider

Çeviri: Nazlı Ceyhan Sümter

Kolektif Kitap