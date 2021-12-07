Michael Sheen, "kar amacı gütmeyen aktör" oldu

T24 Dış Haberler

Michael Sheen, artık "kar amacı gütmeyen aktör" olduğunu açıkladı.

Gallerli Hollywood yıldızı, artık oyunculuktan kazandığı parayı sosyal yardım projeleri için kullanacağını belirtti.

Cardiff'teki 2019 Evsizler Dünya Kupası'nın gerçekleşebilmesi için evlerini satan Sheen, "Çok özgürleştirici bir histi. Ondan sonra 'nasıl olsa tekrar kazanırım' diye düşünüp başka şeylere yardım yapmaya başladım" diye konuştu.

Sheen, "Kendimi basit tabirle bir 'kar amacı gütmeyen aktöre' dönüştürdüm" dedi.