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Kültür-Sanat

Michael Kiwanuka İstanbul’da müzikseverlerle buluştu

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - SOUL müziğin yetenekli ismi Michael Kiwanuka, "Garanti Caz Yeşili" konserleri kapsamında dün İstanbul’da sahne aldı

28 Eylül 2017 15:25

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - SOUL müziğin yetenekli ismi Michael Kiwanuka, \"Garanti Caz Yeşili\" konserleri kapsamında dün İstanbul’da sahne aldı.
Blues-funk melodilerini, etkileyici sözler ve zarif bir yorumla buluşturan Michael Kiwanuka, “Garanti Caz Yeşili” konserleri kapsamında dün akşam Zorlu PSM’de müzikseverlerle buluştu. Kısa sürede müzik dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan İngiliz müzisyen, ilk albümü “Home Again” ve son albümü “Love & Hate”ten parçalar seslendirdi.
Müzikle ilişkisi çocukluk döneminde dinlediği Radiohead ve Nirvana albümleriyle başlayan Michael Kiwanuka, 2011 yılında yayınladığı Tell Me A Tale EP’si ile solo kariyerini başlattı. Kiwanuka ikinci EP’si I’m Getting Ready ile birlikte BBC anketi Sound Of 2012’de birinci seçildi. Bu ankette daha önce Jessie J, Florence + the Machine ve Ellie Goulding de liste başında yer alan isimlerdi. 2011 yılında efsanevi İngiliz plak şirketi Polydor ile anlaşarak, 2012’de ilk albümü Home Again’i çıkaran sanatçı, 2016 yılında piyasaya sürdüğü Love & Hate albümü ile dinleyici kitlesini katladı. Daha önce Jay-Z, Gorillaz ve Beck gibi isimler ile çalışan Grammy ödüllü yapımcı Danger Mouse ile bir araya gelen Kiwanuka, “Love&Hate”, “Cold Little Heart” ve “Black Man In A White World” şarkıları ile yaşından beklenmeyen bir vokal ve şarkı yazarlığı yeteneği olduğunu kanıtladı. İngiliz müzisyen, daha şimdiden Marvin Gay, Curtis Mayfield, Terry Callier, Van Morrison gibi isimlerle karşılaştırılıyor.

(FOTOĞRAF)

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